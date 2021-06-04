«Укрексімбанк» має намір зосередитися на роботі з великим і середнім бізнесом

Державний «Укрексімбанк» планує закрити або продати частину роздрібного бізнесу. Йдеться про частину офісів та мережу банкоматів, повідомив голова правління «Укрексімбанку» Євген Мецгер.

«Скорочення непрофільного бізнесу передбачає закриття частини офісів, враховуючи, що ми надаємо клієнтам Діджитал-канали. Банк не продовжуватиме розвиток еквайрингу і банкоматів: перейде на аутсорсинг або відкриє для клієнтів безкоштовне обслуговування у всіх банкоматах країни. Але нарощувати цей бізнес не будемо. Можливо, розглянемо його продаж іншим роздрібним гравцям», – розповів Мецгер, якого у п’ятницю, 4 червня, процитував «Фінансовий клуб».

Він пояснив, що «Укрексімбанк» концентрується на великих клієнтах, яким здатний видавати кредити на 50-70 млн доларів США. А нецільовий сегмент клієнтів зможе отримати якісне касове обслуговування, але не індивідуальний підхід до вибору умов фінансування.

«Укрексімбанк» – український державний банк, який посідає третє місце за розміром активів серед українських банків. Входить до переліку системно важливих банків.

До структури «Укрексімбанку», окрім головного офісу, входять понад 20 філій та 58 відділень на території України. Два представництва банку є за кордоном: у Лондоні та Нью-Йорку.

«Укрексімбанк» орієнтується передусім на обслуговування великих та середніх підприємств різних галузей економіки, а також фізичних осіб.