Серед іншого, ЗСУ отримають шведські гранатомети AT-4

Державний департамент США розкрив деталі нового пакета військової допомоги Україні, оголошеного Білим домом в понеділок, 30 грудня.

Вартість нового безпекового пакета, наданого зі запасів Міністерства оборони США, оцінюється в 1,25 млрд доларів. До нього увійшли:

боєприпаси для протидії безпілотним авіакомплексам;

снаряди для ППО;

снаряди для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

боєприпаси класу «земля-повітря»;

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

важкі протитанкові ракети TOW;

осколкові гранати й снаряди для вогнепальної зброї;

обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

засоби зв'язку, послуги з навчання, одяг, програмне забезпечення та індивідуальне спорядження;

запчастини й допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

«У межах збільшення безпекової допомоги, про яку президент Байден оголосив 26 вересня, США надають ще один значний пакет вкрай необхідного озброєння та обладнання нашим українським партнерам, які захищаються від агресії з боку Росії», – заявили в американському відомстві.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 грудня США виділили Україні пакет військової допомоги на 2,47 млрд доларів, чим використали всі залишки грошей в рамках програми USAI для України, обсягом 61 млрд доларів. Окрім 1,25 млрд доларів для українських військових, крайній пакет допомоги від США також передбачає виділення 1,22 млрд доларів на Ініціативу сприяння безпеці в Україні.