Держпродспоживслужба у вівторок, 26 липня, оприлюднила результати розслідування щодо масового отруєння у львівській мережі ресторанів «Томатіна». Основною причиною спалаху виявилось додавання у страви соусу «карбонара» з сирим яйцем, а також порушення правил гігієни працівниками закладів.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, загалом з 2 до 12 липня з отруєнням госпіталізували 32 людей, які їли у закладах «Томатіна» у Львові. У більшості з пацієнтів діагностували сальмонельоз. Хворі споживали страви, у які входить соус «карбонара». Після випадку з масовим отруєнням у соус більше не додбають сирі яйця, вказано у звіті Держпродспоживслужби.

Основною причиною спалаху Держпродспоживслужба називає використання в стравах соусу «карбонара», у приготуванні якого використовувались вершки та сирі курячі яйця, хоча остаточного джерела збудника інфекції не встановили. За результатами лабораторних досліджень у змивах з відібраних пробах продуктів у закладах «Томатіна» та у виробничому цеху сальмонелу не виявили.

«Виникненню спалаху сприяли наступні обставини: відсутність належних умов на виробництві для дотримання працівниками правил особистої гігієни (відсутність умивальників у виробничих приміщеннях закладів харчування, відсутність антисептиків для обробки рук персоналу); відсутність окремих місць для проведення санітарної обробки яєць в закладах харчування; відсутність умов для первинної обробки овочів; незабезпечення контролю за дотриманням температурних умов зберігання харчових продуктів та продовольчої сировини у холодильному обладнанні, порушення вимог товарного сусідства в холодильному обладнанні; не проведення гігієнічного навчання працівників, незабезпечення лабораторного контролю на виробництві (змиви, напівфабрикати, готова продукція, вода водопровідна)», – вказано у повідомленні Держпродспоживслуби.

За результатами інспектувань керівництву мережі «Томатіна» видали приписи щодо усунення порушень.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що поліція відкрила кримінальне провадження через масове отруєння у ресторанах «Томатіна».