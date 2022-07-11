З меню ресторанів мережі «Томатіна» вилучили усі страви, які вживали постраждалі

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження через масове отруєння у львівському ресторані «Томатіна». Кількість госпіталізованих клієнтів, що вживали страви з соусом «карбонара», зросла до 29 людей, серед них троє дітей.

Як повідомили у поліції Львівщини в понеділок, 11 липня, 9 липня у Львівське районне управління поліції №1 надійшло повідомлення від медиків про те, що протягом кількох днів до них з симптомами гострої кишкової інфекції звернулись 29 осіб, троє з яких – діти віком 6, 7 та 9 років. 28 осіб були госпіталізовані, ще один – проходить амбулаторне лікування.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) ККУ.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що у Львівській обласній інфекційній лікарні з сальмонельозом лежать 28 людей, що харчувались або замовляли на доставку страви з ресторану «Томатіна» у ТРЦ Spartak. Відомо, що хворі замовляли страви з соусом «карбонара», в який входить сирий яєчний жовток. Ці страви уже вилучили з меню, а працівників, які готували соус, відсторонили.