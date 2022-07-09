В одному з ресторанів відомої львівської мережі «Томатіна» трапилось масове отруєння. У відвідувачів закладу, яких госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню, виявили сальмонельоз. Відомо, що всі потерпілі їли страви з соусом «карбонара», їх уже вилучили з меню. Держпродспоживслужба проводить перевірку у закладах мережі, дотичних до приготування соусу працівників тимчасово відсторонили.

Про випадок масового отруєння повідомив в суботу, 9 липня, департамент охорони здоров'я Львівської ОВА. У повідомленні вказано, що у Львівській області 26 людей захворіли на сальмонельоз, з них 3 дітей. Відомо, що хворі госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню у стані середньої важкості.

У Львівському лабораторному центрі МОЗ, який фіксує інфекційні захворювання, відмовились повідомити ZAXID.NET деталі цього випадку, однак за інформацією ZAXID.NET масове отруєння трапилося цього тижня в одному з ресторанів львівської мережі «Томатіна». На запит редакції керівник відділу турботи про гостей цієї мережі Святослав Мерза надіслав письмовий коментар, де вказав, що перші скарги щодо поганого самопочуття відвідувачів почали надходити у четвер, 7 липня. Гості скаржились на дві страви, у які входить соус «карбонара».

«На цей момент ці страви зняті з продажу; у закладах проводиться перевірка Держпродспоживслужбою; працівники, що мали стосунок до виробницвта соуса відсторонені та проходять перевірку; проводиться внутрішня службова перевірка», – вказано у повідомленні «Томатіни».

У склад соусу «карбонара» входять сирі яєчні жовтки, однак наразі невідомо, чи саме вони стали причиною отруєння. Лабораторні дослідження тривають.

Святослав Мерза також повідомив, що представники закладів допомагають усім постраждалим від отруєння. Він уточнив, що попередньо встановлено, що випадок масового отруєнння трапився у закладі в ТРЦ Spartak, що на вул. Мазепи.

Сальмонельоз – це інфекційне захворювання, яке викликає бактерія роду Salmonella. Найчастіше інфікування відбувається через вживання в їжу заражених мікробами продуктів. Сальмонели можуть потрапити в продукти не тільки безпосередньо від тварин, але і під час транспортування, фасування, продажу та процесу приготування. Мікроби надзвичайно стійкі в зовнішньому середовищі, вони довго зберігаються і продовжують активно розмножуватися в м'ясних або молочних продуктах. Нерідко сальмонелу можна виявити в м'ясних салатах, м'ясному фарші, яйцях, ковбасах, заливних стравах, а також у фруктах, ягодах і овочах. Часом інфекція може передаватися через воду.

«Про кишкові інфекції говоримо багато, особливо влітку. Віруси, бактерії, потрапивши в воду або харчові продукти, або через немиті руки чи набридливі мухи, можуть потрапити в наш організм і викликати хворобу. Нудота, блювота, біль в животі і пронос — класичні ознаки кишкової інфекції», – розповіла Наталія Іванченко, керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.