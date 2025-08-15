«Агрофірма “Лугове”» орендувала в Держпродспоживслужби приміщення на вул. Вітовського, 18

Господарський суд Львівської області зобовʼязав ТзОВ «Агрофірма “Лугове”» сплатити 1,5 млн грн за незаконне користування державними приміщеннями на вул. Вітовського. Фірма належить доньці львівського нардепа Андрія Кота.

Як вказано в матеріалах справи, ДП «Проектно-конструкторський- технологічний інститут «Львівхарчопроект» передало в оренду ТзОВ «Агрофірма “Лугове”» нежитлове приміщення загальною площею 390,9 м2 на вул. Вітовського, 18.

У 2022 році ці приміщення перейшли у власність ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, а з орендарем переуклали угоду, відповідно до якої компанія мала сплачувати за оренду до 15 числа кожного місяця. Однак ТзОВ «Агрофірма “Лугове”» не вносило платежі впродовж листопада 2022 року й до вересня 2023 року. Через це Держпродспоживслужба достроково розірвала договір із орендарем.

У вересні 2024 року Господарський суд зобовʼязав ТзОВ «Агрофірма “Лугове”» повернути державі орендовані приміщення, однак оскільки фірма користувалась приміщеннями вже після завершення дії договору, то Держпродспоживслужба звернулась в суд, аби стягнути з орендаря півтора мільйона гривень неустойки.

Враховуючи обставини справи, Господарський суд зобовʼязав ТзОВ «Агрофірма “Лугове”» сплатити Держпродспоживслужбі 1,5 млн грн. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Зазначимо, що за даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Агрофірма “Лугове”» зареєстроване у 2001 році та вирощуванням зерна. Компанія належить Марʼяні Кіт – доньці народного депутата з Львівщини Андрія Кота.