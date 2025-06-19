Орендна плата за квартири на винайм в Україні продовжує дорожчати на тлі зменшення попиту на купівлю житла. Найвищими ціни на оренду залишаються у західних регіонах України, зокрема на Львівщині та Закарпатті, йдеться в даних Держстатистики.

У травні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 грн на місяць. У березні таке ж житло можна було винайняти ще за 7 446 грн. Загалом за п’ять місяців року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.

Найвища середня вартість оренди квартир в Україні зафіксована в:

Закарпатській області – 11 956 грн (+1,6%);

Львівській області – 10 833 грн (+4,7%);

Рівненській області – 10 289 грн (+4,0%);

м. Києві – 9 777 грн (+1,5%).

Також майже 10 000 на місяць доведеться заплатити в Хмельницькій (9 591 грн), та 9 000 грн – у Чернівецькій областях.

Ринок житла у Львові стає все більш різноманітним. Окрім масштабних ЖК, з’являються камерні формати, як-от клубний будинок Harry від РІЕЛ. Невелика кількість квартир, приватний сад, тиха локація – усе це створює відчуття житла «для своїх». Такий підхід дедалі більше відповідає запитам нової міської аудиторії.

Попри те, що найвищі ціни утримують західні регіони, стрімке зростання з початку року зафіксовано, зокрема, на сході та півдні:

Сумська область +14,6%;

Полтавська область +12,1%;

Херсонська область +10,7%;

Житомирська область +8,3%;

Вінницька область +7,6%.

Єдиний регіон, де вартість оренди впала, це Кіровоградська область. Тут середня ціна зменшилась на 2,6% – до 6 204 грн.

Найменше за оренду платять у таких регіонах як:

Херсонська область – 3 243 грн;

Запорізька – 3 684 грн;

Миколаївська – 3 949 грн;

Харківська область – 3 942 грн.

Раніше Державна служба статистики повідомляла, що зростання споживчих цін в Україні (інфляція) в травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні.