У середу, 18 жовтня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про обшуки в одній із найуспішніших львівських компаній.

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У Львові, 17 жовтня, працівники Бюро економічної безпеки провели ефектні обшуки на території FESTrepublic, в головному офісі холдингу емоцій «!Фест». Саме ця компанія створила знамениті ресторани «Криївка», «Реберня», «Львівська майстерня шоколаду» і багато інших. Діяльність «!Фесту» давно вийшла далеко за межі ресторанного бізнесу. До прикладу, компанія успішно розвиває освітній проект «Школа вільних і небайдужих», «Видавництво Старого Лева», бренд одягу «Авіація Галичини», а також проводить девелоперську діяльність.

Отож «!Фест» це один із яскравих та потужних брендів і навіть символів Львова. Компанію часом критикують за орієнтованість на туристів чи за невпинну експансію – мовляв, куди не кинь оком – усюди «!Фест», але ніхто не може заперечити, що ця модель надзвичайно успішно працює.

І ось вчора діяльність компанії було паралізовано після того, як озброєні автоматами люди увірвалися в її центральний офіс, заблокували всі виходи з будівлі. Серед силовиків були й чоловіки в шкірянках та сумочками через плече. Раніше такі люди були характерними представниками СБУ, але сьогодні спецслужба заперечує, що її працівники брали участь в обшуках. У холдингу «!Фест» протилежна інформація – вони кажуть, що саме співробітники СБУ забезпечували силову частину операції. Співвласник холдингу емоцій «!Фест» Юрко Назарук назвав все «масками-шоу».

Розголос навколо обшуків в офісі холдингу «!Фест» піднявся дуже помітний. Стало зрозуміло, що компанію запідозрили в ухиленні від сплати податків і зборів. Представники «!Фесту» наполягають, що працюють чесно і в рамках чинного законодавства. На підтримку компанії висловилося дуже багато людей, серед яких підприємці й громадські діячі. Відреагував і міський голова Львова Андрій Садовий.

Того ж дня увечері Офіс генпрокурора публічно звинуватив холдинг емоцій «!Фест» у масштабній несплаті податків. У прокуратурі повідомили, що приблизно дві тисячі працівників закладів холдингу, отримували заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна, зі сплатою всіх обов'язкових платежів, а інша – неофіційна. Компанію підозрюють в ухиленні від сплати військового збору, єдиного соціального внеску і ПДФО. У БЕБ заявили, що сума збитків для держави становить приблизно 50 млн грн.

Наразі це лише заяви Офісу генпрокурора і БЕБ. Не було суду, рішення у цій справі немає, але все пізнається у порівнянні. От наведу як приклад допис народного депутата Ярослава Железняка, заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Цитую: «Коли розкрилася схема міскодингу, то виявилось, що величезна сума в обігу від грального бізнесу (а це 30-50 млрд грн) йшла на зарплатні проекти. Тобто гральний бізнес отримував по "лівому" коду на банк безготівку у великому обсязі, далі розкидав її як виграш на зарплатні картки конкретних роздрібних мереж. Обсяг – десятки мільярдів. Які це мережі – можна легко дізнатися з дослідження НБУ. І знаєте, що відбулося за рік? Нічого. Хоча там не потрібні обшуки, автомати й фотографії. А обсяг значно більший ніж потенційно в мережі ресторанів».

Отже, нардеп Железняк пояснює, що прокурори й слідчі БЕБ не бачать слона у кімнаті, а натомість ганяються за котом. У коментарях до новин про обшуки у компанії «!Фест» часто трапляється думка, що їхній бізнес просто комусь дуже сподобався. У цьому випадку слідчі з БЕБ справді працювали дуже старанно: аж вісім мільйонів готівки вилучили й ще чотириста зарплатних карток працівників. І взагалі справу цю вели доволі тривалий час.

Ось як описують розвиток подій засновники компанії «!Фест»: «Як з'ясувалось пізніше, справа відкрита уже декілька місяців і вони проводили слідчі дії в наших закладах та офісі уже давно, тобто купа здорових мужиків приходила до нас в їдальню та їла щодня (ми це зафіксували вже постфактум), бо наш офіс – це відкрита територія, вони навіть жили в нашому готелі з тими всіма автоматами. Як колись за Януковича, бо ймовірно багато хто з них – ті ж самі люди, бо у Львові переважно ця служба складається з представників колишньої податкової міліції. Ще сиділи по закладах і рахували чайові, котрі отримують кельнери, що теж тоді вважалось ухиленням від податків у великих розмірах. Загалом ця вся операція коштувала державі не один дрон. І це все заради того, аби викрити схему, яку вони вважають незаконною, проте за якою працює вся ресторанна галузь країни? Щобільше, мабуть, не лише ресторанна, а й ІТ галузь і безліч інших. Іншими словами – великий сектор економіки».

І справді через ФОПів у нашій країні працює дуже багато бізнесів. Ось мережа великих гіпермаркетів будівельних матеріалів (не озвучуватимемо назву). Там теж такий підхід. І можна довго продовжувати ланцюжок подібних прикладів. І законодавство дозволяє вести таку діяльність аж до моменту, коли в Бюро економічної безпеки не вирішать, що це порушення.

Коли Україна опинилася в реальній небезпеці повної окупації саме бізнес купував зброю, дрони, одягав і годував наші Сили Оборони. Тоді слідчі з БЕБ сиділи в кущах нижче трави. Тепер же ці міцні герої економічного фронту вийшли на світло. Щоправда, з'ясувати, хто відповідальний за тонни краденої гуманітарки на складі в селі Убині ці герої неспроможні. У них є важливіші завдання.