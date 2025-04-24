Завчасно висіяне насіння забезпечує кращу приживлюваність рослин і стабільний розвиток

Квітень – один із найважливіших місяців для садівників, адже саме в цей період активно розпочинаються посівні роботи. Завчасно висіяне насіння забезпечує кращу приживлюваність рослин і стабільний розвиток протягом сезону. Успішний вибір культур для посіву дозволяє отримати як декоративний ефект у саду, так і якісний врожай на городі. Що висівати саме зараз, пише Express.

Айстра

Ці приголомшливі квіти у формі зірки варіюються від білого до фіолетового і процвітають на сонячному світлі з рясним вологим ґрунтом. Посів ранньою весною дає айстрам час прижитися перед спекотним літом.​

Базилік

Базилік, улюблену спецію багатьох, найкраще сіяти в теплих, захищених місцях, коли мине ризик заморозків. Сійте прямо на відкритому повітрі або в приміщенні для пересадки пізніше. Базилік процвітає в сонячних умовах та ідеально підходить для горщиків або трав’яних садів.​

Буряк

Легка культура як для початківців, так і для тих, хто економить простір, буряк можна сіяти невеликими партіями для отримання стабільного врожаю до осені. І коріння, і листя їстівні та наповнені поживними речовинами.​

Морква

Сійте моркву безпосередньо у відкритий ґрунт з цього моменту до липня, висаджуючи в шаховому порядку кожні кілька тижнів для безперервного збору врожаю. Використовуйте сітку, що захищає від комах, щоб відлякувати морквяну муху та шкідників.​

Волошка

Ідеально підходить для залучення запилювачів, волошки є витривалими однорічними рослинами, які процвітають на сонячних, добре дренованих місцях. Сійте прямо на грядки або в контейнери, щоб ціле літо мати яскраві квіти.​

Календула французька

Яскраві та сміливі французькі чорнобривці ідеально підходять для садівників-початківців. Посійте їх цього місяця на сонячних грядках, очищених від бур’янів, і насолоджуйтеся їх вогняним цвітінням з мінімальним доглядом.​

Горох

Горох є чудовим вибором для невеликих приміщень, оскільки має безліч сортів, у тому числі карликові. Посійте його зараз у сонячний захищений ґрунт і насолоджуйтеся солодким домашнім горошком протягом літа.​

Соняшник

Соняшник, відомий своїм високим цвітінням і їстівним насінням, можна сіяти відтепер і до червня. Виберіть захищене, сонячне місце і зберігайте розсаду від вітру та морозу.​

Помідор

Якщо ви ще цього не зробили, зараз саме час почати вирощувати помідори в приміщенні або на відкритому повітрі в теплих регіонах. Вони люблять сонце і багатий, вологий ґрунт. Забезпечуйте підтримку, коли вони ростуть, і підживлюйте щотижня для найкращих результатів.​