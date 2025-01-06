FAVBET Tech взяла участь у Diia.City Union Annual Gathering

У 2024 році FAVBET Tech взяла участь у щорічному заході Diia.City Union Annual Gathering, що відбувся у Києві. Подія стала ключовим майданчиком для підбиття підсумків року та стратегічного обговорення майбутнього технологічного сектору України. Учасниками заходу стали лідери IT-індустрії, представники уряду та міжнародні партнери.

Як резидент Diia.City з 2022 року, FAVBET Tech активно підтримує ініціативи простору. Компанія входить до п'ятірки найбільших платників податків серед резидентів Diia.City.

На Diia.City Union Annual Gathering 2024 FAVBET Tech була серед партнерів заходу, підтверджуючи свою прихильність розвитку української IT-екосистеми.

Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів SoftServe

Під час заходу виступили ключові спікери, серед яких Михайло Федоров, Віце-прем'єр-міністр України, та Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів SoftServe, які підкреслили важливість інновацій та співпраці бізнесу з державою.

Окрему увагу привернув виступ Посла України у Великій Британії генерала Валерія Залужного, який наголосив на ролі сучасних технологій у зміцненні національної безпеки та перемозі у війні. Під час панельних дискусій обговорювали win-win стратегії співпраці держави та бізнесу, перспективи штучного інтелекту, а також можливості, які відкриває Diia.City для компаній-резидентів.

Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech

«FAVBET Tech завжди прагне бути в епіцентрі цифрової трансформації України. Співпраця з Diia.City для нас — це не лише можливість розвивати бізнес у сприятливому податковому середовищі, а й платформа для спільного створення майбутнього української IT-індустрії. Ми пишаємося тим, що є частиною цієї спільноти й можемо робити свій внесок у її розвиток», – зазначив Артем Скрипник, СЕО FAVBET Tech.

Diia.City Union Annual Gathering 2024

Diia.City Union Annual Gathering 2024 ще раз підтвердив важливість співпраці між бізнесом, урядом і міжнародними організаціями. Для FAVBET Tech цей захід став черговою можливістю поділитися досвідом, знайти нові ідеї для розвитку та підтримати ключові ініціативи українського IT-сектору.