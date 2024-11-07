FAVBET Tech підтримала захід від Diia.City Union

Українська ІТ-компанія FAVBET Tech виступила партнером другого заходу серії CEO Talks, організованого Diia.City Union. Цього разу головним спікером події став Тарас Панасенко, співзасновник і CEO мережі мультимаркетів «Аврора».

Захід зібрав топменеджерів, підприємців та резидентів Diia.City, які мали змогу познайомитись з підприємницьким шляхом спікера, дізнатися про чинники, що допомогли «Аврорі» досягти високих результатів, а також унікальний підхід до побудови корпоративної культури.

На заході обговорювали не лише досягнення, а й майбутні плани компанії «Аврора», її міжнародну експансію та ініціативи в галузі цифровізації. Виступ Тарас Панасенка вкотре довів, що український ритейл здатний не лише витримувати економічні виклики, а й активно зростати, розширюючи свої можливості.

CEO Talks від Diia.City Union

«Ми раді підтримувати події, які сприяють зміцненню IT-ком’юніті та обміну досвідом серед лідерів бізнесу. CEO Talks – це важлива ініціатива, що сприяє неформальній комунікації між підприємцями, які сьогодні будують економічну стабільність України. Вдячні Diia.City Union за якісну організацію, а спікеру – за цікавий виступ та цінні інсайти», – зазначив CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

Виступ Тараса Панасенко – другий захід циклу CEO Talks, що відбувся за підтримки FAVBET Tech. Першою подією проєкту стала зустріч із CEO компанії «Київстар» Олександром Комаровим.

Про FAVBET Tech

FAVBET Tech – українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. Входить до Топ-30 українських ІТ-компаній за доходом та п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City». Компанія є активним учасником спільноти Diia.City Union та активно підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток IT-сектору в України.

Про Diia.City Union

Diia.City Union – об’єднання резидентів правового та податкового простору «Дія.City». Метою спілки є становлення конкурентної ІТ-галузі в Україні, а також створення сприятливих умов для довгострокового та успішного розвитку бізнесу резидентів «Дія.City».