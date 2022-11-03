«Фенербахче» в Кракові здолав киян з рахунком 2:0

Київський футбольний клуб «Динамо» програло в останньому турі групового етапу Ліги Європи. Турецький «Фенербахче» на стадіоні «Краковія» в Кракові здолав киян з рахунком 2:0.

Для «динамівців» нинішній матч не мав фактично жодного значення: шансів піднятися вище останньої сходинки турнірної таблиці вони вже майже не мали. Натомість «Фенербахче» змагався з «Ренном» за першу сходинку та прямий вихід з групи.

Не можна сказати, що кияни взагалі не старалися забити, проте їхні старання результатів не принесли. Перший гол у ворота «Динамо» на 23 хвилині забив 17-річний Арда Гюлер — нова зірка турецького футболу. Георгій Бущан вийшов з воріт і зіткнувся з Еннером Валенсією, після чого Гюлер пробив уже в пусті ворота. У компенсований час першого тайму рахунок подвоїв Вілліан Аран після подачі з кутового.

У середині другого тайму відзначився Ілля Забарний, проте не з позитивної сторони. Отримавши другу жовту картку, він залишив «Динамо» в меншості. Кияни зуміли дограти, не пропустивши більше голів, завдяки сейвам Бущана, але відіграти хоча б один м’яч так і не змогли.

У паралельному матчі «Ренн» зіграв унічию з АЕКом, тому «Фенербахче» впевнено виграв групу та вийшов у плей-оф Ліги Європи. «Динамо» з одним очком офіційно завершило свої виступи у єврокубках. Боротьбу у єврокубках продовжують ще два українські клуби. Донецький «Шахтар» зіграє за вихід до 1/8 Ліги Європи у стикових матчах з одною з команд, що зайняла друге місце у своїй групі. Поточний лідер УПЛ «Дніпро-1» з другого місця в групі вийшов до 1/16 Ліги конференцій.