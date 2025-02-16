Київський клуб на мажорній ноті завершив підготовку до другої частини сезону

У другому матчі неділі київське «Динамо» зустрічалось з чемпіоном Молдови – «Петрокубом». Підопічні Олександра Шовковського здобули мінімальну перемогу і закінчили роботу на зборах в Туреччині.

Товариський матч

«Динамо» (Україна) – «Петрокуб» (Молдова) – 1:0

Гол: Буяльський, 75

На 4-й хвилині молдовани мали шанс вийти вперед, але після навісу з кутового не змогли вдало замкнути. Згодом Ігнатенко не дуже вдало зіграв кулаком на виході – пощастило, що на підбиранні були свої. Перший по-справжньому небезпечний момент у матчі створив «Петрокуб», але удар головою був невлучним. Згодом вдруге ледь не помилився Ігнатенко – під пресингом довелось вибивати м'яч в аут.

На старті другого тайму голкіпер «Динамо» врятував від гола ціною ушкодження, але зміг повернутися в гру. Удар Волошина з гострого кута відбив голкіпер, а Караваєв просто стрільнув у небо. Захист «Динамо» програвав єдиноборства нападу суперника і лише вдала гра Ігнатенка рятувала від неприємностей.

В середині другого тайму «Динамо» нарешті забило: Шапаренко протягнув м’яч лівим флангом і віддав в центр на Буяльського – капітан з лінії штрафного поцілив у ліву дев’ятку. Наприкінці матчу Брагару віддав класний пас на Пономаренка, однак удар Матвія було заблоковано.

Цим поєдинком «Динамо» завершило зимові збори у Туреччині й повертається в Україну, де на клубній базі готуватиметься до матчу з «Карпатами», що відбудеться у Києві 23 лютого.