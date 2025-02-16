"Біло-сині" завершують підготовку до рестарту в УПЛ

У неділю, 16 лютого, київське «Динамо» завершувало підготовку до другої частини сезону двома матчами. Першим суперником киян цього дня став – латвійський РФШ. На прохання «біло-синіх» спаринг проводили за зачиненими дверима, без камер і відеотрансляції.

Товариський матч

«Динамо» (Україна) – РФШ (Латвія) – 1:0

Гол: Тимчик, 76

Вже на старті зустрічі Піхальнок небезпечно бив зі штрафного, але метрів з 20-ти послав м’яч над поперечиною. В середині тайму команди обмінялись моментами: після стрімкої контратаки латвійці не влучили по воротах, удар Ярмоленка заблокували, а добивання Рубчинського прийшлось над воротами.

Кияни продовжили шукати варіанти біля воріт суперника і бити за найменшої нагоди, однак точність підводила (свої спроби змарнували Михавко, Кабаєв та Піхальонок). На 38-й хвилині стався чи не найгостріший момент «Динамо» – голкіпер суперника зреагував на удар Кабаєва, після чого сфера влучила у стійку. Під завісу тайму міг забивати Ярмоленко, але не зміг переграти воротаря.

На 75-й хвилині після чергового кутового «Динамо» таки змогло пробити оборону суперника – Тимчик помітив, що голкіпер РФШ вийшов з воріт і закинув м'яч йому за комірець. Цей гол став єдиним у матчі.

Попереду в киян завершальний спаринг проти молдовського «Петрокуба». Після цього команда повернеться до України, де на клубній базі готуватиметься до матчу з «Карпатами», що відбудеться у Києві 23 лютого.