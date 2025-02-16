Донеччани на мажорній ноті повертаються в Україну

У неділю, 16 лютого, «Шахтар» в останньому матчі навчально-тренувальних зборів в Туреччині зустрічався з грузинською «Ділою». Підопічні Маріно Пушіча без особливих проблем впорались з суперником, здобувши комфортну перемогу з рахунком 2:0. Серед негативну – травма українського форварда Мар’яна Шведа, який встиг набрати непогану форму.

Товариські матчі

«Шахтар» (Україна) – «Діла» (Грузія) – 2:0

Голи: Педрінью, 58, Траоре, 64

«Шахтар» активно розпочав гру, створивши декілька моментів. Найближчим до гола був Кевін, який після відскоку м’яч влучив у поперечину. В середині тайму карка воріт вдруге врятував Ділу – Кевіну знову не пощастило після навісу Азарова.

По перерві «Шахтарю» нарешті вдалось розмочити рахунок: після розіграшу кутового м'яч прилетів в поле до Педрінью і той метрів з 30-ти ефектно закрутив під дальню стійку. Не минуло і 10 хвилин, як донеччани подвоїли: Егіналдо з правого флангу прострілив у район одинадцятиметрової позначки, Траоре прибрав двох захисників, хитнув голкіпера і пробив йому у протихід.

Мали шанси довести гру до розгрому Конопля й Егіналдо, але першому завадив рикошет від газону, а з пострілом другого впорався голкіпер. «Шахтар» повертається в Україну, де у понеділок, 24 лютого, зіграє в межах УПЛ з «Лівим Берегом».