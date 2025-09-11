Шовковський і Ко намагатимуться зміцнити лідерство на вершині турнірної таблиці

У суботу, 13 вересня, «Динамо» в межах 5-го туру чемпіонату України зіграє з «Оболонню». Поєдинок відбудеться у Києві на «Оболонь-Арені» й розпочнеться о 15:30.

Після 4-х турів кияни йдуть без втрат маючи максимальну кількість очок: підопічні Олександра Шовковського почали з непростої перемоги над «Вересом» (1:0), після чого оформили три розгроми – над «Рухом» (5:1), «Епіцентром» (4:1) та «Поліссям» (4:1).

Своєю чергою «Оболонь» у першому турі розійшлась миром з «Металістом 1925» (0:0), здолала «Олександрію» (1:0) та «Рух» (2:1) і програла «Кривбасу» (1:2). Як наслідок, команда з сімома очками йде у турнірній таблиці УПЛ на восьмій сходинці.

У своїй історії «Оболонь» та «Динамо» перетинались на офіційному рівні 7 разів – 4 рази в УПЛ і 3 – в Кубку України. Єдину свою перемогу «пивовари» здобули 27 вересня 2023 року в 1/8 фіналу Кубка України (1:0).

FAVBET беззаперечним фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу Ярмоленка і Ко дають жалюгідні 1,24, тоді як успіх «живчиків» оцінюють в 11,50. Нічия котирується в 6,10. Фахівці очікують від команд великої кількості забитих голів: тотал 2,0 більше становить 1,49, тоді як тотал менше 2,0 – 2,55.

Де дивитися матч 5-го туру УПЛ між «Оболонню» та «Динамо»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.