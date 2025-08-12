Перемога над «Рухом» має надихнути команду Шовковського на прохід до наступного раунду ЛЧ

У вівторок, 5 серпня, «Динамо» в межах 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів у матчі-відповіді зіграє з кіпрським «Пафосом». Поєдинок відбудеться в Лімассолі і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Головним арбітром призначений італієць Давіде Масса, а за VAR відповідатиме його земляк Марко Ді Белло.

У першому поєдинку, що відбувся у польському Любліні, динамівці зазнали мінімальної поразки від «Пафоса». Зважаючи на те, що чемпіонат Кіпру стартує лише 23 серпня, підопічні Хуана Карседо мали тижневий цикл на підготовку до матчу-відповіді проти киян. «Пафос» не проводив контрольних матчів, відпрацьовуючи різноманітні варіанти ведення гри в тренувальному процесі.

Своєю чергою «Динамо» після матчу з кіпріотами зіграло в чемпіонаті України. В межах 2-го туру УПЛ «біло-сині» у Львові зустрічались з місцевим «Рухом» і здобули розгромну перемогу з рахунком 5:1. Як наслідок, після двох турів «Динамо» очолює турнірну таблицю з максимумом очок.

FAVBET фаворитом матчу вважає «Динамо». На перемогу киян дають 2,11, тоді як успіх кіпріотів оцінюють у 3,55. Ціна нічиєї – 3,55. Натомість більше шансів на прохід до наступного раунду має «Пафос» – 1,59. Успіх «Динамо» котирується у 2,36. Фахівці не чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 2,11, тоді як «тотал менше 2,5» – 1,78. Найбільше голів у «Динамо» чекають від Владислава Ваната (2,75), а в «Пафоса» – від Андерсона Сілви (3,35).

Де дивитися матч між «Пафосом» та «Динамо»

Поєдинок «Пафос» – «Динамо» у прямому ефірі покаже телеканал «2+2».

До слова, якщо команда Олександра Шовковського пройде «Пафос», то у вирішальному раунді за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів зіграє проти переможця пари «Лех» Познань (Польща) / «Црвена Звезда» (Сербія). Якщо ж «Динамо» не зможе пройти кіпріотів, то опуститься в Лігу Європи, де його суперником буде переможець пари «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккабі» Тель-Авів (Ізраїль).