Киянам є що доводити своїм уболівальникам

У четвер, 2 жовтня, «Динамо» в межах 1-го туру основного раунду Ліги конференцій прийматиме англійський «Крістал Пелас». Гра відбудеться у польському місті Люблін на стадіоні «Арена Люблін» і розпочнеться о 19:45 за київським часом. На матчі працюватиме бригада арбітрів з Бельгії – головним рефері стане 31-річний Лотар Д'Хондт, а за VAR відповідатиме Ян Ботерберг. Ціна квитків варіюється від 49 до 600 польських злотих (залежно від категорії).

Київський клуб підходить до протистояння з англійцями не в найкращому гуморі. У турнірній таблиці УПЛ «біло-сині» наразі посідають другу сходинку, маючи у своєму доробку 15 очок після семи турів, і на 2 бали відстають від лідера «Шахтаря» – команда Шовковського не змогла виграти жодного з трьох останніх матчів у національному чемпіонаті, зігравши внічию проти «Оболоні» (2:2), «Олександрії» (2:2) та «Карпат» (3:3). Своєю чергою, «Крістал Пелас» у чемпіонаті Англії сенсаційно йде третім, набравши 12 очок за шість турів. В останньому матчі «орли» завдали поразки лідеру АПЛ «Ліверпулю» (2:1).

Нагадаємо, «Динамо» вилетіло в Лігу конференцій із кваліфікації Ліги Європи, за підсумками двох матчів поступившись ізраїльському «Маккабі» Тель-Авів (1:3, 1:0). При цьому динамівці починали свій єврокубковий шлях у відборі Ліги чемпіонів, де програли кіпрському «Пафосу» (0:1, 0:2).

Натомість «Крістал Пелас» у плейоф кваліфікації Ліги конференцій пройшов норвезький «Фредрікстад» (1:0, 0:0). Англійці мали виступити в Лізі Європи, але рішенням УЄФА їх понизили до третього за силою євротурніру через акціонера клубу Джона Текстора, який також володіє контрольним пакетом акцій «Ліона», що заборонено (французи при цьому залишилися в Лізі Європи).

Цікаво, що «Крістал Пелас» стане 10-м англійським суперником «Динамо» у єврокубках. Раніше кияни зіграли 30 офіційних матчів проти англійських команд: шість разів з «Арсеналом», по чотири з «Ньюкаслом», «Манчестер Юнайтед»,« Манчестер Сіті» та «Челс»і й двічі з «Астон Віллою», «Евертоном», «Ліверпулем» та «Сток Сіті».

FAVBET фаворитом протистояння бачить англійців. Успіх представників Туманного Альбіону оцінюють в 1,60, тоді як на перемогу українців дають 5,40. Ціна нічиєї – 4,35.

Фахівці чекають великої кількості голів: стандартний «тотал 2,5 більше» становить 1,77, тоді як «тотал менше 2,5» – 2,12.

Де дивитися матч Ліги конференцій між «Динамо» та «Крістал Пелас»

Поєдинок «Динамо» – «Крістал Пелас» у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.