Київський клуб розпочинає свій шлях у другому за силою євротурнірі

У середу, 25 вересня, київське «Динамо» у німецькому Гамбурзі на арені «Фолькспаркштадіон» в межах 1-го туру основного етапу Ліги Європи прийматиме італійський «Лаціо». Цей поєдинок, який для підопічних Олександра Шовковського буде номінально домашнім, розпочнеться о 22:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде грецька бригада арбітрів на чолі з 45-річним Анастасіосом Сідіропулосом (за VAR відповідатиме Ангелос Евангелу).

«Лаціо» на старті сезону в Серії А демонструє нестабільні результати (на євроарені римляни стартують одразу з групової стадії Ліги Європи). Команда Марко Бароні в італійській першості здобула дві перемоги, зазнали двох поразок й одного разу зіграли внічию (різниця м’ячів 9:8). Найкращим бомбардиром команди є аргентинський нападник Таті Кастельянос, у доробку якого 3 голи. Варто зазначити, що останній матч проти «Фіорентини» він пропустив через проблеми із внутрішньою поверхнею стегна, тож його участь у дуелі з «Динамо» поки під питанням.

Цікаво, що у своїй історії кияни чотири рази зустрічались з «Лаціо» і жодного разу не перемагали. У груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 1999/2000 «Динамо» на виїзді програло 1:2, а вдома – 0:1. У 2018 році в 1/8 фіналу Ліги Європи кияни на виїзді розписали нічию 2:2, а в столиці України влетіли 0:2.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Лаціо». На перемогу італійців дають 2,20, тоді як успіх «Динамо» оцінюють у 3,60. Нічия також котирується у 3,60.

Фахівці чекають будь-якого сценарію – як закритої гри, так і результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,93, тоді як тотал менше 2,5 – 2,06. Найбільше шансів забити в італійців мають Таті Кастельянос (2,30) та Булай Діа (3,20). В українців максимальні перспективи відзначитись прогнозують Владиславу Ванату (3,50) та Андрію Ярмоленку (4,00).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Динамо» та «Лаціо»

У прямій трансляції гру ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO (за підписками «Максимальна» та «Спорт»).