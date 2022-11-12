На думку Олафа Шольца, війна, яку веде Росія, перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дипломатичне розв'язання питання припинення війни в Україні наразі неможливе. Про це Шольц заявив у п’ятницю під час дискусії, організованої мовником RND, повідомляє «Європейська правда».

«Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася і щоб мир став можливим. Це також є темою всіх переговорів, які я досі вів із російським президентом, і я не допустив, щоб будь-яка критика відвадила мене від телефонних розмов із президентом РФ через певні проміжки часу – часто дуже тривалі», – сказав він.

На думку німецького канцлера, війна, яку веде російський президент, перешкоджає будь-якому дипломатичному зближенню.

«Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, перш за все, завадив усьому, що раніше відбувалося в плані переговорів», – додав він.

Шольц наголосив, що виступає проти припинення вогню на умовах Росії.

«Насамперед Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського миру ні до чого не призведе і що не можна просто пройтись фломастером по території й сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського миру не буде, має бути інше розуміння», – сказав він.

Канцлер Німеччини згадав про переговори, які вів із Владіміром Путіним у Москві незадовго до повномасштабного російського вторгнення в Україну. Президент РФ вимагав у Шольца, щоби в Україні не було «ніяких ракет, які загрожують Москві» і щоб Україна не вступала до НАТО, а також статус окремих областей на сході України.

«Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не відбулося», – наголосив він.

Як інформувавZAXID.NET, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що після деокупації Херсону війна продовжиться, наміру заморожувати конфлікт в українських військових немає.