Асфальт мостили на вулицях громади біля Тернополя

На Тернопільщині підрядника та інженера з технагляду підозрюють у неякісному ремонті дороги. Вони завдали збитків на суму понад 2 млн грн. Асфальт мостили на вулицях населених пунктів Великогаївської громади, що розташована біля Тернополя. Під час експертизи з’ясувалося, що ремонт дороги проведено з неякісних матеріалів.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що директор будівельної організації неналежним чином провів роботи з ремонту дорожнього покриття вулиці в одному із сіл Великогаївської громади, а інженер з технічного нагляду не забезпечив контролю за якістю виконаних завдань.

«Правоохоронці з’ясували, що Великогаївська сільська рада уклала договір із приватною будівельною фірмою, яка зареєстрована в Тернопільському районі, на ремонт дорожнього покриття однієї з вулиць села. Однак підрядник виконав роботи не в повному обсязі та з використанням неякісних матеріалів, порушуючи будівельні норми», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 19 серпня.

Ремонт дороги на вулиці проводили з неякісних матеріалів

Це підтвердила проведена в рамках слідства будівельно-технічна експертиза. Водночас інженер з технічного нагляду підписав акти приймання виконаних робіт, не впевнившись у якості ремонту вулиці села. Внаслідок протиправних дій Великогаївській сільській раді було завдано збитків на майже 2 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили керівнику підрядної організації та інженеру з технічного нагляду про підозру за ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість). Двом чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також зі штрафом до 12 750 грн.