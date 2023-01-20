Американські ЗМІ розповіли про негласну зустріч директора ЦРУ Вільяма Бернса із Зеленським

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня таємно відвідав Київ, щоб поінформувати президента Володимира Зеленського і представників української розвідки про свої очікування щодо планів Росії на найближчі тижні і місяці, повідомило видання The Washington Post із посиланням на американського чиновника та інших неназваних осіб, знайомих із ходом зустрічі.

За повідомленням, українська сторона запитувала, як довго Україна може розраховувати на допомогу США і Заходу після того, як Палата представників американського Конгресу перейшла під контроль республіканців, а підтримка допомоги Україні скоротилася серед частини електорату в США.

Бернс наголосив на гостроті моменту на полі бою і визнав, що в якийсь момент допомогу буде важче отримати, пише The Washington Post.

За даними видання, Зеленський і його помічники залишили зустріч минулого тижня з враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а екстрене фінансування України в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні, триватиме принаймні до липня чи серпня.

За словами джерел The Washington Post, Київ менш впевнений щодо перспектив ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.

У виданні повідомили, що представник ЦРУ відмовився навести деталі того, що Бернс передав Зеленському щодо військового планування Росії.

Зазначимо, що напередодні нового року в інтерв’ю телеканалу PBS голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США не бачать серйозного ставлення Росії до переговорів із Україною.

Перед цим директор ЦРУ приїжджав у Київ на початку жовтня та 15 листопада. В обох випадках – для зустрічі із президентом Зеленським та іншими українськими посадовцями. Також Бернс відвідував Київ у січні 2022-го, коли із Зеленським та розвідкою обговорював загрозу російського вторгнення.