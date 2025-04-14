Директор Ужгородської багатопрофільної лікарні Олег Голуб купив дві квартири та електромобіль
Олег Голуб задекларував понад 1,4 млн грн зарплати
Директор КНП «Ужгородська міська клінічна багатопрофільна лікарня», депутат Ужгородської районної ради від партії «Рідне Закарпаття» Олег Голуб опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.
Олег Голуб задекларував понад 1,4 млн грн зарплати у лікарні, 26 тис. грн – в УжНУ та 54 тис. грн пенсії. Також взяв 447 тис. грн кредиту. На банківських рахунках посадовця 168 тис. грн, ще 180 тис. грн він тримає готівкою. У власності Олега Голуба 6 земельних ділянок у селі Конюхів Львівської області. У 2024 році директор лікарні купив дві квартири з гаражами в Ужгороді загальною вартістю 730 тис. грн та електромобіль Honda M-NV за 894 тис. грн.
Дружина посадовця Наталія Голуб у 2024 році доходів не отримувала. У її власності – будинок з землею в Ужгороді, куплені у 2023 році за 1,6 млн грн, три земельні ділянки та Ford Kuga.
Додамо, що Олег Голуб у 2012-2016 роках очолював відділ охорони здоров’я Ужгородської РДА, а наступні 5 років – Ужгородську районну лікарню. У 2022 році Олега Голуба призначили директором Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні – кластерного медзакладу, створеного на базі ужгородських центральної міської клінічної лікарні, пологового будинку, дитячої лікарні та колишньої районної лікарні. За даними Transparentcities, у 2024 році на промоцію медзакладу витратили понад 300 тис. грн.
У 2024 році Олег Голуб призначив собі заступником голову земельної комісії Ужгородської міської ради, депутата від «Слуги народу» Володимира Миля. Також у нього працюють депутати міськради Володимир Білонка («Європейська солідарність») та Віталій Смірнов («Рідне Закарпаття»).