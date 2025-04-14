Олег Голуб очолює Ужгородську багатопрофільну лікарню з 2022 року

Директор КНП «Ужгородська міська клінічна багатопрофільна лікарня», депутат Ужгородської районної ради від партії «Рідне Закарпаття» Олег Голуб опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Олег Голуб задекларував понад 1,4 млн грн зарплати у лікарні, 26 тис. грн – в УжНУ та 54 тис. грн пенсії. Також взяв 447 тис. грн кредиту. На банківських рахунках посадовця 168 тис. грн, ще 180 тис. грн він тримає готівкою. У власності Олега Голуба 6 земельних ділянок у селі Конюхів Львівської області. У 2024 році директор лікарні купив дві квартири з гаражами в Ужгороді загальною вартістю 730 тис. грн та електромобіль Honda M-NV за 894 тис. грн.

Дружина посадовця Наталія Голуб у 2024 році доходів не отримувала. У її власності – будинок з землею в Ужгороді, куплені у 2023 році за 1,6 млн грн, три земельні ділянки та Ford Kuga.

Додамо, що Олег Голуб у 2012-2016 роках очолював відділ охорони здоров’я Ужгородської РДА, а наступні 5 років – Ужгородську районну лікарню. У 2022 році Олега Голуба призначили директором Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні – кластерного медзакладу, створеного на базі ужгородських центральної міської клінічної лікарні, пологового будинку, дитячої лікарні та колишньої районної лікарні. За даними Transparentcities, у 2024 році на промоцію медзакладу витратили понад 300 тис. грн.

У 2024 році Олег Голуб призначив собі заступником голову земельної комісії Ужгородської міської ради, депутата від «Слуги народу» Володимира Миля. Також у нього працюють депутати міськради Володимир Білонка («Європейська солідарність») та Віталій Смірнов («Рідне Закарпаття»).