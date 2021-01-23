Гурт «Без обмежень» виступає на машині, що їде проспектом Свободи, а за ними йдуть близько 200 людей

Галицький районний суд Львова закрив справу про порушення карантину директором гурту «Без обмежень» Євгеном Горюновим, що організував вуличний концерт у Львові. Суддя прийняла таке рішення через погано складений поліцією адмінпротокол.

21 жовтня гурт «Без обмежень» знімав кліп на пісню «Моя земля» та провів вуличний концерт у Львові. Музиканти виступали на машині, що рухалась від пам’ятника Адаму Міцкевичу до Оперного театру і в зворотному напрямку.

У протоколі поліції вказано, що на концерті було не менше 200 людей, а тому організатора концерту Євгена Горюнова треба оштрафувати за порушення карантину.

Справу розглядала суддя Людмила Фролова. Вона зазначила, що в Україні справді встановлений карантин та є заборона на проведення масових заходів, однак у адмінпротоколі поліції не вказано, яку саме статтю закону «Про захист населення від інфекційних хвороб» порушив організатор концерту.

Поліцейські також не вказали точну кількість учасників масового заходу, не встановили їх особи. У адмінпротоколі також «не встановлено площу території на відкритому повітрі, на якій проводився захід, а відтак, не встановлено, яку площу займала одна особа і чи така площа на одну особу була менше, ніж 1,5 кв. м». Окрім цього Людмила Фролова зазначила, що поліцейські не долучили фото-, відеодоказів порушення карантину, а суд не має права самостійно відшуковувати докази винуватості людини, що притягується до адміністративної відповідальності.

Відтак Людмила Фролова закрила справу про порушення карантину організатором концерту Євгеном Горюновим через відсутність у його діях складу адмінправопорушення. На постанову суду може бути подана апеляція.