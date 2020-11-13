Організаторам концерту загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн

У Львові поліцейські припинили концерт гурту «Бумбокс», який 13 листопада відбувався у нічному клубі Malevich, що на просп. Чорновола, 2. На концерті одночасно перебували кілька сотень відвідувачів.

Як повідомили у поліції Львівської області, концерт відбувався з порушенням карантину, зокрема відвідувачі не дотримувались дистанції, а частина з них перебували у залі клубу без масок.

На організатора концерту склали протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує покарання штраф від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 до 34 тис. грн.

У поліції виконавців та організаторів концерту не називають, утім, як видно з фото, йдеться про концертний зал нічного клубу Malevich, де сьогодні анонсували концерт гурту «Бумбокс». Організатори та самі виконавці на інцидент наразі не відреагували.

Зазначимо, що Львів занесений до помаранчевої епідеміологічної зони за рівнем поширення коронавірусу. Масові заходи тут дозволені лише за участі не більше 20 людей. Водночас, попри рішення Кабміну, Львівська мерія не запроваджуватиме карантину вихідного дня, а суботу та неділю оголосили робочими, аби обійти рішення уряду.