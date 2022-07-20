Голова Львської обласної військової адміністрації Максим Козицький вручив державні нагороди 5-м жителям Львівщини, повідомляє прес-служба ЛОВА. «Ці люди працюють задля перемоги та майбутнього України – кожен на своєму фронті», – прокоментував Максим Козицький. Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали: співзасновник компанії «ТЕРРА-ПАК» Ігор Бойко , підприємство якого в умовах воєнного стану продовжує працювати й сплачувати податки, а частина працівників захищає територіальну цілісність нашої держави;

, підприємство якого в умовах воєнного стану продовжує працювати й сплачувати податки, а частина працівників захищає територіальну цілісність нашої держави; керівнику громадської ради Львівського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення та ветеран чорнобильського руху Микола Польовий ;

; директорка комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело» Зореслава Люльчак. Орден «За мужність» ІІІ ступеня вручений заступнику голови громадської організації «Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» Василю Атаманчуку. Державну нагороду «Народний художник України» отримала художниця-керамістка Оксана Чепурна.

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