Директорка «Джерела» і двоє чорнобильців зі Львівщини отримали державні нагороди
Загалом орденами і званнями нагороджено п'ятеро львів'ян
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Голова Львської обласної військової адміністрації Максим Козицький вручив державні нагороди 5-м жителям Львівщини, повідомляє прес-служба ЛОВА.
«Ці люди працюють задля перемоги та майбутнього України – кожен на своєму фронті», – прокоментував Максим Козицький.
Орден «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:
- співзасновник компанії «ТЕРРА-ПАК» Ігор Бойко, підприємство якого в умовах воєнного стану продовжує працювати й сплачувати податки, а частина працівників захищає територіальну цілісність нашої держави;
- керівнику громадської ради Львівського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення та ветеран чорнобильського руху Микола Польовий;
- директорка комунальної реабілітаційної установи змішаного типу «Львівський міський центр реабілітації «Джерело» Зореслава Люльчак.
Орден «За мужність» ІІІ ступеня вручений заступнику голови громадської організації «Всеукраїнська спілка ліквідаторів-інвалідів «Чорнобиль-86» Василю Атаманчуку. Державну нагороду «Народний художник України» отримала художниця-керамістка Оксана Чепурна.
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