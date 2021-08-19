Раніше Оксана Кошак реформувала у Львові сферу поводження з безпритульними тваринами

У середу, 18 серпня, Оксану Кошак призначили директоркою департаменту з питань поводження з відходами Львівської міської ради. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

До цього вона керувала відділом роздільного збору органіки ЛКП «Зелене місто», також є позаштатною радницею міського голови Львова. Перед нею в.о. директора департаменту з питань поводження з відходами, який створили у 2017 році, був Зіновій Гладун.

Нагадаємо, Оксана Кошак чотири роки очолювала ЛКП «Лев», роботу якого повністю реформувала: у Львові зменшилася кількість безпритульних собак та котів, їх стерилізовували та прилаштовували у сім'ї, для домашніх тварин провели електронну ідентифікацію. На базі ветеринарної клініки ЛКП створили банк крові для тварин. Після цього Оксану Кошак запросили на схожу посаду до Києва, але це місто виявилося не готовим до реформ.

Як повідомляє міськрада, Оксана Кошак є фахівчинею із залучення бізнесу, міжнародних партнерів до допомоги у реалізації проектів змін та запровадження міжнародних інноваційних рішень для України. Вона отримала почесне звання ЦК Профспілки України «Кращий господарник року у вирішенні соціально-економічних питань». Має освіту за спеціальністю облік та аудит.