29-річний Тарас Калужний працював у відділі реалізації проектів ЛКП «Зелене місто»

Новим керівником ЛКП «Зелене місто» призначили Тараса Калужного. На цій посаді він замінив Святослава Євтушенка, який написав заяву на звільнення.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у понеділок, 2 серпня Тараса Калужного представили колективу ЛКП «Зелене місто».

«Насамперед хочу подякувати Святославу Євтушенку, який працював з нами багато часу. Тому що перелік пріоритетних напрямків вражає. Здається, що все стоїть на місці, а коли підвести підсумки, то, насправді, зроблено багато», – сказала директора департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.

29-річний Тарас Калужний навчався у Львівській комерційній академії. Раніше працював у сміттєвій компанії Bayern International, керівником відділу продажів у ТОВ «Інститут проектування "Комфортбуд"» та менеджером із маркетингу у польській компанії Control Process S.A.

Останні роки він був місцевим керівником проекту у компанії «Гідротерра», що є технічним консультантом для будівництва львівського сміттєпереробного заводу, а також очолював відділ реалізації проектів ЛКП «Зелене місто».

Зазначимо, що ЛКП «Зелене місто» займається трьома важливими для Львова проектами – рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища, будівництвом сміттєпереробного заводу та компостуванням органічних відходів.. Попередній керівник Святослав Євтушенко очолював комунальне підприємство з січня 2020 року, хоча працював у підприємстві на різних посадах із 2018 року. У п’ятницю, 30липня, стало відомо, що Святослав Євтушенко написав заяву на звільнення.

Минулого тижня у Львівській міськраді також змінили керівників ЛКП «Львівелектротранс» та «Львівавтодору».