Новим керівником ЛКП «Зелене місто» став Тарас Калужний
Із січня 2020 року директором ЛКП «Зелене місто» був Святослав Євтушенко
Новим керівником ЛКП «Зелене місто» призначили Тараса Калужного. На цій посаді він замінив Святослава Євтушенка, який написав заяву на звільнення.
Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у понеділок, 2 серпня Тараса Калужного представили колективу ЛКП «Зелене місто».
«Насамперед хочу подякувати Святославу Євтушенку, який працював з нами багато часу. Тому що перелік пріоритетних напрямків вражає. Здається, що все стоїть на місці, а коли підвести підсумки, то, насправді, зроблено багато», – сказала директора департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич.
29-річний Тарас Калужний навчався у Львівській комерційній академії. Раніше працював у сміттєвій компанії Bayern International, керівником відділу продажів у ТОВ «Інститут проектування "Комфортбуд"» та менеджером із маркетингу у польській компанії Control Process S.A.
Останні роки він був місцевим керівником проекту у компанії «Гідротерра», що є технічним консультантом для будівництва львівського сміттєпереробного заводу, а також очолював відділ реалізації проектів ЛКП «Зелене місто».
Зазначимо, що ЛКП «Зелене місто» займається трьома важливими для Львова проектами – рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища, будівництвом сміттєпереробного заводу та компостуванням органічних відходів.. Попередній керівник Святослав Євтушенко очолював комунальне підприємство з січня 2020 року, хоча працював у підприємстві на різних посадах із 2018 року. У п’ятницю, 30липня, стало відомо, що Святослав Євтушенко написав заяву на звільнення.
Минулого тижня у Львівській міськраді також змінили керівників ЛКП «Львівелектротранс» та «Львівавтодору».