Росіяни продовжують вбивати мирних жителів, руйнувати житлові будинки й цивільні об’єкти

У Лисичанську Луганської області, який перебуває під регулярними обстрілами росіян, загинув шестирічний хлопчик, а також двоє дорослих, повідомив вранці в понеділок, 13 червня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«За 12 червня в Лисичанську загинули троє місцевих жителів – чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу», – написав він у Telegram.

За словами Гайдая, у ніч на понеділок у Лисичанську також згорів торговельний комплекс, а ще пошкоджено чотири будинки – споруди місцевої шахти. 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

Нагадаємо, раніше у Лисичанську виявили понад 50 зрадників, які, ймовірно, корегували ворожий вогонь.