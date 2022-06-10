Українські війська обстрілюють російські позиції на передовій на Донбасі

Представник ГУР МО Вадим Скібіцький стверджує, що на одну українську артилерійську установку припадає 10-15 російських, а на фронті розпочалася артилерійська війна. Про це він розповів під час інтерв'ю The Guardian.

«Тепер це артилерійська війна. Тепер майбутнє буде вирішуватися на передовій, а ми програємо в артилерії. Все тепер залежить від того, що дасть нам Захід. В України є одна артилерійська установка проти 10-15 російських. Наші західні партнери дали нам близько 10% від того, що у них є», – заявив він.

За словами Скібіцького, Україна використовує від 5000 до 6000 артилерійських снарядів на день.

«Ми майже витратили всі наші (артилерійські, – ред.) боєприпаси і тепер використовуємо стандартні снаряди НАТО 155 калібру. Європа також постачає снаряди меншого калібру, але оскільки в Європі вони закінчуються, кількість стає меншою», – сказав він.

«Наші західні партнери віддали нам близько 10% того, що вони мають.

The Guardian зазначає, що слова Скібіцького підтверджуються даними військової розвідки США. Згідно з військовими джерелами, Україна виснажила свої озброєння радянської та російської розробки і тепер повністю залежить від союзників щодо озброєнь.