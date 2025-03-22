Маленький Маркіян з мамою і хурургами ( зліва направо) Денисом Коноплицьким і Андрієм Дворакевичемй

У львівській дитячій лікарні св. Миколая хірурги на четвертий день після народження успішно прооперували хлопчика з атрезією дванадцятипалої кишки. Операції дітям з таким діагнозом, як правило, роблять класичним способом, тобто, через розріз. Львівським хірургам вдалося прооперувати маля лапароскопічно, через три невеликі розрізи, використовуючи інструменти розміром 3 мм.

Патологію у дитини виявили ще до народження під час УЗД. У черевній порожнині на місці органів травлення спеціалісти помітили міхурці повітря. В хірургії такий ефект ще називають double-bubble sign (знак подвійної бульбашки). Це свідчило про небезпечну хворобу – атрезію дванадцятипалої кишки. Через вроджене звуження цей орган травлення був дещо схожий на пісочний годинник – дві бульбашки повітря, зʼєднані вузькою ділянкою. Через це найтонше місце їжа ніяк не могла пройти, повідомив керівник Центру хірургії дитячої лікарні Андрій Дворакевич.

Без невідкладної операції маленький львів’ янин міг померти. Тож на четвертий день після народження хірурги взяли малюка на операційний стіл. До операційної бригади, окрім Андрія Дворакевича, увійшли хірург Денис Коноплицький і анестезіолог Ярема Безніско.

«Оперували немовля найбезпечнішим для нього методом – лапароскопічно. Через три маленькі 3-мм проколи зайшли у черевну порожнину. У таких випадках найкраще працює методика – Dimond-shaped anastomosis. «Діамантовою» її називають через зʼєднання двох частин кишки у вигляді ромбика. На таку “ювелірну” процедуру нам знадобилося три години», – повідомив Андрій Дворакевич.

Методику Dimond-shaped anastomosis Андрій Дворакевич перейняв у свого вчителя, польського дитячого хірурга Даріуша Патковського. У Польщі він за цією методикою прооперував вже 52 малюків. Атрезія дванадцятипалої кишки, каже хірукрг, трапляється не так часто – у одного малюка на 10 тисяч.

Після операції одужати крихітному пацієнту допомогли неонатологи. Нещодавно мама привезла сина Маркіяна на контрольний огляд. З ним все гаразд. Хлопчик нормально їсть і набирає вагу.