9-річна Діна з дитячою хірургинею Ларисою Шевченко

У львівській дитячій лікарні св. Миколая інтервенційні радіологи вперше застосували метод радіочастотної абляції для видалення доброякісної пухлини кістки. Пацієнткою була 9-річна дівчинка з Волині.

2,5 місяці тому у Діни (так звати дівчинку) почала боліти права нога. Під час обстеження у Рівному медики виявили остеоїд-остеому гомілкової кістки — доброякісну пухлину, яка вражає кістки і зустрічається переважно у дітей. Цей новоутвір не несе загрози для життя, але значно погіршує його якість. Пухлина викликає запалення суглобів, компенсаторні сколіози та постійний біль, повідомили у лікарні.

Інтервенційний радіолог Святослав Балака під час процедури зі знешкодження пухлини,

Рівненські лікарі запропонували родині традиційний метод лікування — операцію з видалення ураженої пухлиною кістки. Це травматичне втручання, після якого дитина кілька місяців мусила б ходити у гіпсі та на милицях. Рідні дівчинки почали шукати інші, менш травматичні методи лікування. І потрапили до дитячої лікарні Львова, де для пацієнтів нещодавно став доступний інноваційний метод руйнування тканин шляхом термічного впливу – радіочастотної абляції.

Інтервенційний радіолог Святослав Балака під контролем КТ ввів у ногу дівчинки голку, через яку завів електрод прямо в пухлину та успішно випалив її зсередини. Наступного дня після процедури про неї дитині нагадувала тільки невелика ранка в 1,5 мм. І жодних фізичних обмежень та реабілітації.