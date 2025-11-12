Операція тривала майже 4 години і пройшла успішно

Дитячі хірурги і неонатологи Львівського обласного перинатального центру врятували новонародженого хлопчика, що народився з важкою атрезією стравоходу. Іншими словами, його стравохід складався з двох роз’єднаних між собою частин. Без невідкладної операції у перший же день життя дитина не вижила б.

Сашко народився доношеним, на 38 тижні вагітності з вагою 3 650 г. Та його стан був важкий. Клінічна картина вказувала на порушення прохідності стравоходу, тому маля відразу транспортували у відділення інтенсивної терапії й під’єднали до апарата ШВЛ. Крихітного пацієнта дообстежили: рентгенографія з контрастом підтвердила атрезію стравоходу з трахео-стравохідною норицею, повідомили у Центрі.

Новонароджений хлопчик з командою лікарів, які його врятували

Стравохід дитини складався з двох окремих частин, не сполучених між собою. У немовляти був початок стравоходу, який глухо закінчувався, а друга частина стравоходу починалася у шлунку і переходила у трахею, що було дуже небезпечно, бо їжа або слина потрапляли у легені.

Цю важку вроджену патологію можна виявити тільки після народження й усунути її – лише хірургічним способом.

Хлопчика оперували у першу добу життя. До операційної бригади увійшли дитяча хірургиня Галина Курило, яка врятувала не одну дитину з такою вадою, їй асистували Катерина Шкут і Маргарита Кукуріка, анестезіологині Галина Коваленко, Вероніка Кодра, неонатологиня Світлана Телефанко і операційна сестра Наталя Скиданчук.

Операція була складна, тривала майже чотири години, але пройшла успішно. Хлопчику з’єднали дві частини стравоходу, наклавши прямий анастомоз. Це було непросто, бо верхня частинка стравоходу була широка і коротка, а нижня – вузенька і йшла норицею в трахею. Але хірурги справилися. Вони сформували маляті нормальний стравохід і закрили небезпечний отвір до дихальних шляхів.

Майже місяць дитину доглядали й виходжували в стаціонарі. На 10-й день після операції маля почало нормально їсти. Коли хлопчик набрався достатньо сили й важив 3 960 г, його успішно виписали додому. Малюк надалі, кажуть лікарі, буде нормально рости і розвиватися.