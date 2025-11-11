Арсеній з батьками і інтервенційним онкологом Святославом Балакою

Інтервенційні онкологи Першого медичного об’єднання Львова спільно зі спеціалістами дитячої лікарні св. Миколая за допомогою радіочастотної абляції допомогли 13-річному підлітку з Харкова позбутися виснажливого болю у стегні, який провокувала доброякісна пухлина.

Пацієнт Арсеній – син науковця-правника та командира добровольчого формування «Фенікс» у складі 113-ї бригади ТрО Леоніда Могілевського. Поки тато воює, двоє синів та мама волонтерять: збирають і відправляють продукти військовим та літнім людям. У квітні після тренувань з боксу хлопець почав скаржитися на біль у стегні, який все посилювався і дошкуляв навіть уночі. Під час перших двох обстежень медики нічого не виявили. Та коли підліток почав накульгувати, батьки знову повели сина на обстеження. Тоді лікарі діагностували остеоїд-остеому – доброякісну пухлину, що проростає з кісткової тканини, викликає сильний біль і найчастіше виникає у дитячому та юному віці. Раніше її не виявляли через надто маленькі розміри, повідомили у лікарні.

Місцеві лікарі запропонували родині відкриту операцію. Перш ніж відважитися на неї, батьки почали цікавитися, що це за операція і були шоковані, бо це дуже травматична операція з тривалою реабілітацією. Тож почали шукати альтернативу. І саме тоді мама натрапила на новину, що у Львові дітям видаляють пухлини за допомогою радіочастотної абляції.

«Під час процедури під контролем КТ ми просвердлюємо невеличкий отвір в місці локалізації пухлини. Через цей отвір вводимо спеціальний голчастий електрод, який нагрівається до температури 90˚С і протягом 6 хвилин руйнує пухлину. Одразу після процедури біль зникає. Діти позбавляються страждань за лічені хвилини і можуть повернутися до звичайного способу життя без тривалого відновлювального періоду», – каже інтервенційний онколог Першого медоб’єднання Львова Святослав Балака.

Саме у такий спосіб позбувся пухлини і Арсеній. Біль повністю зник. Уже наступного дня хлопець з батьками поїхав з лікарні додому.

У Першому медоб’єднанні Львова кажуть, що Святослав Балака має найбільший в Україні досвід з проведення таких втручань: за останні дев’ять років він виконав понад 850 абляцій, знищивши більше 1800 пухлинних утворень у різних органах.