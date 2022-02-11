Реабілітацію дівчинки батьки планують провести в Італії

Львів’янка Вікторія Полюга, у якої є спінальна м’язова атрофія, після введення у клініці міста Сан-Антоніо (США) рятівного укола препарату Zolgensma, повернулася до Львова. Дівчинка добре перенесла процедуру і тепер на неї чекає тривала реабілітація, яку батьки дівчинки планують продовжити в Італії.

У США Вікторія з батьками затрималася трохи довше, ніж планувалося. Вони вилетіли до США на початку грудня і спершу планувалося, що до 10 грудня дівчинці введуть рятівний укол. Та маленька підхопила вірус і введення ліків довелося відкласти на місяць. Його дитині ввели 10 січня цього року.

До Львова батьки з Вікторією повернулися у четвер, 9 лютого. Як розповіла ZAXID.NET мама дівчинки Мар’яна Коцовська, Вікторія добре перенесла політ, вона зміцніла, починає багато говоритиі тішить першими успіхами.

«Лікарі у США сказали нам, що після уколу результат побачимо приблизно через 3 місяці. Але Вікуся вже самостійно піднімає ліву руку, що нас дуже тішить. Раніше вона це зробити не могла», – каже мама.

За словами мами, доньці потрібна ще тривала реабілітація. Вона розпочала її ще у США. Тамтешні реабілітологи показали батькам вправи, які треба робити. Окрім того, батьки планують повезти доньку на реабілітацію в Італію.

«Плануємо поїхати туди на місяць, а вже там лікарі скажуть, скільки має тривати реабілітація», – каже Мар’ яна Коцовська.

Нагадаємо, до 8 місяців Вікторія Полюга розвивалася без жодних відхилень. А потім батьки помітили, що дитина перестала піднімати ніжки, сидіти і тримати голову. У лютому 2021 року аналіз підтвердив діагноз, що ослаблює тіло та спричинює атрофію м’язів, здатність рухатись і навіть ковтати та дихати. Мама повезла Вікторію на реабілітацію в Італію, щоб зупинити розвиток хвороби. А за цей час волонтери запустили потужну кампанію зі збору коштів на укол препарату Zolgensma. Його треба було ввести у віці до двох років, які Вікторії виповнюються 29 березня. Необхідну суму 50 млн грн зібрали 4 листопада.

Zolgensma – це найдорожчий препарат у світі, він використовується для генної терапії спінально-м’язової атрофії. Він не виліковує повністю хворобу, але допомагає зупинити її прогресування. Діти можуть самостійно дихати, сидіти і навіть ходити. Його вводять один раз, але треба встигнути зробити це до того, як дитині виповнилось 2 роки.