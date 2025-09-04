Кисневий порошок – універсальний та ефективний помічник, який справляється практично з будь-яким забрудненням

Коли плями на одязі чи на посуді вперті, займатися пошуком безлічі засобів виснажливо. Тому ідеальним рішенням буде використати кисневий порошок – універсальний та ефективний помічник, який справляється практично з будь-яким забрудненням. УНІАН розповідає, як ним правильно користуватися.

Що це та як він працює?

Кисневий порошок – це суміш перкарбонату натрію, кристалосольвату карбонату натрію і пероксиду водню. Ці хімічні елементи абсолютно безпечні для речей, так і для людей. Він практично не має запаху та добре розчиняється в гарячій воді. Зазвичай його застосовують для відбілювання речей.

Як правильно використовувати кисневий порошок?

Розводити кисневий порошок дуже легко. Дотримуйтесь наступних правил:

На один літр окропу додайте 2-3 столові ложки порошку. У цей розчин опустіть брудні речі. Зачекайте 15-20 хвилин. Завантажте речі в пральну машинку. Якщо ж на одязі залишилися невеликі плями, можете в пральну машину додати ще трохи порошку.

Ця ж схема працює і з посудом. Якщо на ньому є нагар або залишки їжі, просто залийте його розчином та почекайте 30 хвилин. Потім ретельно промийте все водою.