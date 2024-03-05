Для безперешкодного руху трамваїв на розі вулиць Руська-Підвальна встановили делініатори
Новини Львова від ZAXID.NET за 5 березня
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У вівторок, 5 березня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Американські хірурги допомагають українським дітям. У лікарні святого Миколая прооперували 20 пацієнтів з вадами обличчя.
- Щоб запобігти блокуванню руху трамваїв. На розі вулиць Руська-Підвальна встановили делініатори.
- Заощадити гроші і тепло. Львів’яни можуть самостійно регулювати подачу опалення в будинок.
- Після сонячних днів ще буде холодно. А справжня весна настане за два тижні.
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