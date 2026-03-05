Для багатьох це виглядало загадково, але насправді їхнє призначення доволі практичне

Багато людей ще з дитинства пам’ятають, що іноді всередині твердого сиру можна знайти маленькі пластикові цифри. Для багатьох це виглядало загадково, але насправді їхнє призначення доволі практичне. УНІАН розповідає, навіщо ж виробники кладуть цифри у сир.

Для чого виробники додають цифри в сир?

Такі цифри допомагають працівникам харчових підприємств швидко визначати номер варіння, дату виробництва продукту та іншу важливу інформацію. Це дає змогу легко відстежувати походження конкретної головки сиру.

Традиція використовувати пластикові позначки з’явилася ще за часів СРСР. Тоді їх вдавлювали в готовий продукт, і така практика була обов’язковим технологічним елементом у виробництві. Тому з метою зручності й для того, щоб не писати інформацію на упаковці, пластмасові цифри в сирі позначали дату вироблення, від якої потім відраховували період дозрівання продукту до його готовності. І вже після цього сир з цими цифрами потрапляв на продаж.