У Рівному мінімум на 30% скоротять кількість тролейбусів на маршрутах, аби зекономити електроенергію. Водночас на маршрути пообіцяли випустити більше автобусів. Рішення прийняли через російські ракетні удари, які пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це по всій Україні 20 жовтня ввели обмеження споживання електрики.

Про тимчасові зміни у роботі електротранспорту повідомив рівненський міський голова Олександр Третяк зранку в четвер, 20 жовтня. «Вранці та ввечері, у пікові години навантаження, електротранспорт працює. Але протягом дня кількість тролейбусного транспорту в місті зменшиться щонайменше на 30%. Тому врахуйте це, будь ласка, особливо у вечірній час при доїзді додому», – повідомив він.

Також міський голова дав розпорядження перевізникам випустити більше маршруток, аби компенсувати нестачу тролейбусів.

Зранку цього ж дня голова Рівненської військової адміністрації Віталій Коваль провів термінову нараду щодо скорочення обсягів вживання електроенергії у області.

«Вранці до 85 виробництв області доведені графіки обмеження електроенергії. Нам важливо пройти пікові години без збоїв. Особливо з 7:00 до 23:00 потрібно максимально зменшити споживання», – повідомив Віталій Коваль. Наразі про віялові відключення для приватних споживачів не йдеться. Якщо таке рішення приймуть, графіки оприлюднять згодом на сайтах обленерго.

Напередодні ввечері, 19 жовтня, компанія «Укренерго» повідомила, що 20 жовтня в Україні вводять обмеження споживання електроенергії. Це пов'язано з російськими атаками на українську енергосистему. Внаслідок цих атак зазнали пошкоджень 30% електростанцій країни.