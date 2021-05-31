Таких рентгенапаратів в Україні лише три

Рентгендіагностичний комплекс Sonialvision G4 для рентгенологічного відділення міської дитячої лікарні Львова придбали за кошти міського бюджету. Це апарат японського виробництва і його вартість – 14 млн грн. Апарат придбали на умовах лізингу, повідомили на сайті дитячої лікарні.

Це надсучасний апарат, таких в Україні є лише три – в Києві, Харкові і тепер у Львові.

«Система R/F апарата забезпечує повне достовірне деталізоване зображення великих анатомічних ділянок, таких як хребет або нижні кінцівки на одному знімку, що є цінним інструментом для ортопедів-травматологів та хірургів усіх профілів. Функція томосинтезу дозволяє на 80% замінити мультиспіральну комп’ютерну томографію і таким чином уникнути високих доз опромінення для обстеження органів грудної клітки з метою верифікації змін легеневої тканини, що є особливо важливо для дітей в період епідемії Сovid-19», – повідомив директор дитячої лікарні Дмитро Квіт.

На новому апараті вже обстежили перших пацієнтів

За його словами, можливості цього комплексу також є дуже широкими для всіх видів спеціалізованих рентгенконтрастних обстежень з метою верифікації динамічних функцій шлунково-кишкового тракту, сечовивідної та серцево-судинної систем.

У разі важких випадків, обстеження пацієнта можна скинути в онлайн-режимі вузькому спеціалісту будь-якої клініки в Україні чи за кордоном і отримати консультацію щодо подальших дій.