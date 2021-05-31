Для львівської дитячої лікарні придбали сучасний рентгенапарат за 14 млн грн
До теми
Рентгендіагностичний комплекс Sonialvision G4 для рентгенологічного відділення міської дитячої лікарні Львова придбали за кошти міського бюджету. Це апарат японського виробництва і його вартість – 14 млн грн. Апарат придбали на умовах лізингу, повідомили на сайті дитячої лікарні.
Це надсучасний апарат, таких в Україні є лише три – в Києві, Харкові і тепер у Львові.
«Система R/F апарата забезпечує повне достовірне деталізоване зображення великих анатомічних ділянок, таких як хребет або нижні кінцівки на одному знімку, що є цінним інструментом для ортопедів-травматологів та хірургів усіх профілів. Функція томосинтезу дозволяє на 80% замінити мультиспіральну комп’ютерну томографію і таким чином уникнути високих доз опромінення для обстеження органів грудної клітки з метою верифікації змін легеневої тканини, що є особливо важливо для дітей в період епідемії Сovid-19», – повідомив директор дитячої лікарні Дмитро Квіт.
На новому апараті вже обстежили перших пацієнтів
За його словами, можливості цього комплексу також є дуже широкими для всіх видів спеціалізованих рентгенконтрастних обстежень з метою верифікації динамічних функцій шлунково-кишкового тракту, сечовивідної та серцево-судинної систем.
У разі важких випадків, обстеження пацієнта можна скинути в онлайн-режимі вузькому спеціалісту будь-якої клініки в Україні чи за кордоном і отримати консультацію щодо подальших дій.