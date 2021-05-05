У середу, 5 травня, поштово-логістична група компаній Meest надала Львівській міській раді гарантійний лист, яким зобов'язується виділити Львову 300 тисяч доларів для закупівлі медобладнання для лікарень. Такий подарунок місто отримало у переддень свого 765-річчя.

«Минулого року така потреба виникла у зв'язку з карантином, ми одразу включилися і вклали в медичну галузь 311 тисяч доларів. Продовжуємо традицію, цьогоріч хочемо скерувати на неї 300 тис. доларів», – розповів президент групи компаній Meest Ростислав Кісіль.

Місто буде роздумувати, кому саме із міських медзакладів виділяти ці інвестиції.

«Є наша лікарня швидкої допомоги, яка має прекрасну поліклініку на вул. Мазепи, також 8-ма й дитяча лікарні. Фактично цей консорціум уже працює разом. Тому ми з головним лікарем подумаємо, що треба придбати передовсім. Згодом будемо чіткіше розуміти», – каже міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, поштово-логістична група Meest однією з перших долучилась до боротьби з коронавірусом в місті. Тоді вона доставила до лікарні швидкої першу партію 120 тисяч ПЛР-тестів, відтак закупила ліки і концентратори. А нещодавно профінансувала закупівлю та доставку в лікарню швидкої допомоги хірургічного робота da Vinci.

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