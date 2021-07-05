Психологічної підтримки потребують і хворі на рак, і їхні рідні

Наприкінці червня в Україні почала роботу перша безкоштовна лінія психологічної допомоги для онкопацієнтів та їхніх близьких в рамках всеукраїнського кол-центру #ВАРТОЖИТИ. Ініціатором і автором проєкту є Фундація #ВАРТОЖИТИ, яка має на меті поліпшити якість життя хворих на рак українців.

Аби отримати безкоштовну фахову консультацію онкопсихолога, онкопацієнт чи близька йому людина може зателефонувати на номери:

5522 — для абонентів lifecell і Vodafone Ukraine. Усі дзвінки безкоштовні.

— для абонентів lifecell і Vodafone Ukraine. Усі дзвінки безкоштовні. +38 (093) 170 72 19 — для абонентів Kyivstar. Вартість дзвінків згідно тарифів вашого мобільного оператора.

Лінія безкоштовної психологічної допомоги працює у будні з 11:00 до 19:00 год.

«В Україні понад 1 300 000 онкохворих. Щодня 450 українцям ставлять діагноз «рак». Тривожність, страх, апатія, депресія — неповний перелік емоційних станів, що супроводжують людину та її родину на різних стадіях боротьби з раком. Таке моральне навантаження аж ніяк не сприяє швидкому одужанню, а лише погіршує загальний стан пацієнта. Вкрай рідко людина може впоратись самотужки. Психологічна підтримка необхідна як самим онкопацієнтам, так і їхнім родичам та близьким», – повідомляють організатори.

На лінії працюють 58 волонтерів-онкопсихологів. З 11 днів роботи лінії вони прийняли 145 звернень.

«Звернення від пацієнтів дуже різні. Це і первинна діагностика. Дуже часто — фінансові проблеми: я не маю за що лікуватись, я не знаю, як мені продовжувати лікуватись. Можуть бути проблеми різного характеру — це і спілкування з родичами, з близькими. Онкологія — це не є проблема однієї людини, це проблема всієї сім’ї. І насправді часто виникають проблеми саме в комунікації. Це може бути і вибір лікування, і спілкування з лікарями. Якщо людина зіштовхнулася з онкологічним діагнозом, вона не може залишатися з цією проблемою наодинці. Вона повинна знати, розуміти і пам’ятати, що вона не одна. Що вона точно може отримати допомогу. І вона може її отримати в нас», - каже Надія Клочник, керівниця безкоштовної лінії психологічної допомоги.