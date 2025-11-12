Іван та Світлана Подлєднєви завжди разом, і в радості, і в горі

Трансплантологи Першого ТМО Львова врятували 43-річного чоловіка з цирозом печінки останньої стадії, пересадивши йому частину печінки його дружини. Дружина ідеально підійшла як донор органа, хоч така ідеальна сумісність пари, як донора і реципієнта, трапляється рідко. Нині і чоловік, і дружина почуваються добре, їхні аналізи в нормі.

43-річний Іван та дружина Світлана Подлєднєви – кияни. Вони разом, як каже жінка, практично 24/7 разом. Все роблять разом. Тож коли чоловікові в липні раптово стало погано, прокинувся з втричі здутим животом, Світлпана до лікаря пішла разом з ним, повідомили в лікарні.

«Мені зробили УЗД. Сказали асцит – накопичення рідини в черевній порожнині. Я запитав у лікаря, чи все добре. Він відповів: так. Але дружині жестом махнув, що ні», – згадує пацієнт.

Пацієнти з командою лікарів, які проводили пересадку печінки

У чоловіка виявили цироз печінки останньої стадії. Часу на порятунок було обмаль. Місяць дружина не наважувалася сказати Іванові правду і самотужки шукала лікарів. Знайомі порадили їхати до Львова, у Центр трансплантології.

У Центрі пацієнта відразу поставили в лист очікування. Та часу чекати печінку від посмертного донора у хворого майже не було. Остання стадія цирозу, сильно розширені судини, загроза критичної кровотечі та смерті. Ускладнювало пошуки донора і те, що в Івана рідкісна 4 група крові. Донором печінки для чоловіка зголосилася стати дружина, яка має першу групу крові.

«Ймовірність того, що дружина підійде як донор становила близько 25% – це дуже мало. Ми враховуємо багато чинників, зокрема й розміри печінки. Проводимо пацієнтам велику кількість обстежень, щоб бути абсолютно впевненими, що орган можна безпечно трансплантувати», — каже лікар-трансплантолог Володимир Дятел.

На щастя, сумісність пари, як донора і реципієнта, виявилась ідеальною. У жовтні спеціалісти Центру трансплантології успішно провели родинну пересадку печінки – від дружини чоловікові. І донорка, і реципієнт зараз почуваються добре, їхні аналізи в нормі.