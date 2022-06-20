Компанія Guldmann і її команда обіцяють і надалі допомагати українським малюкам одужувати

Команда данськї групи компаній Guldmann передала для львівського «Охматдиту найсучасніші розхідники: санаційні катетери, кабелі, трубки і ще багато всього непомітного, але дуже важливого для порятунку новонароджених дітей. Загальна вартість вантажу – понад 500 тис. грн, повідомили 20 червня у прес-службі ЛОДА.

Благодійники замовили розхідники високої якості від топових світових виробників, цю роль взяв на себе шведський підрозділ компанії, а Guldmann-Україна і опікун Тарас Юринц доставили вантаж в обласну дитячу лікарню.

Якісні розхідники, як кажуть лікарі, дають можливість економити час для порятунку маленького пацієнта і пришвидшують процес одужання. Щоб найменші пацієнти «Охматдиту» отримували всю необхідну допомогу, у відділенні постійно мають бути всі складові – професійна команда, сучасна техніка і якісні розхідники. Все має працювати безперебійно. Нині у дитячій лікарні є усі необхвідні складові, тож діти мають усі шанси на швидке одужання.

Компанія Guldmann і її команда обіцяють і надалі продовжувати допомагати українським малюкам одужувати.