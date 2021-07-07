Роботи на ділянці дороги Н-09 тривали кілька місяців

У селі Костилівка Рахівського району для розширення траси Мукачево–Львів розбили частину 30-метрової скелі. Про завершення робіт, які тримали близько двох місяців, у середу, 7 липня, повідомила Служба автомобільних доріг Закарпаття.

Ця ділянка дороги була завузькою для проїзду, тому іншого варіанту, окрім як лупати скалу – не було. «Це ділянка дороги Н-09 Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів, де ширину проїжджої частини слід було привести до габариту – 8 м. Два місяці тривали складні інженерні роботи, що супроводжувалися перекриттям руху», – йдеться у повідомленні Служби автомобільних доріг.

Як уточнили ZAXID.NET у Службі автомобільних доріг Закарпатської області, роботи на ділянці дороги Н-09 у селі Костилівка стартували 27 квітня цього року. Наступний етап – облаштування узбіч та відновлення дорожнього покриття.

У Службі автомобільних доріг Закарпаття уточнили, що висота скелі становить 30 метрів, протяжність – 130 м. Скелясту породу розбивали відбійними молотками, роботи виконувала компанія ПБС.

Повністю роботи на цій дорозі планують завершити до кінця року.