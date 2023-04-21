Бжолярі можуть планувати кочівлю своїх пасік

Актуальну структуру посівів «Контінентал» уже оновлено на інтерактивній карті бджоляра, якою безплатно можуть скористатися пасічники для планування кочівлі своїх пасік. На карті відображено всі медодайні посіви «Контінентал», зазначено гібриди культур і прогнозований період цвітіння, а також контакти представника компанії, відповідального за конкретне поле. Крім того, є можливість отримувати смс-сповіщення про внесення засобів захисту.

На карті можна знайти всі медодайні посіви «Контінентал»

У 2023 році «Контінентал» збільшив площі медодайних культур: гречку буде посіяно на 3,9 тис. га, що в понад три рази більше в порівнянні з минулим роком. Серед медоносних культур, які вирощує компанія, у цьому сезоні також традиційно присутні соняшник, ріпак та люцерна. Загалом «Контінентал» цьогоріч вирощуватиме майже 90 тис. га медодайних культур.

Інтерактивну «Карту бджоляра» «Контінентал» запустив 2018 року в межах співпраці з пасічниками, щоб допомогти їм ефективно організовувати процес медозбору. Картою вже користується понад шість сотень бджолярів.

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