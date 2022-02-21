Львівський «Охматдит» очолив Дмитро Квіт

У понеділок, 21 лютого, призначено в.о. директора львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит». Ним став відомий лікар Дмитро Квіт, який до цього 30 років очолював львівську міську дитячу лікарню.

Про це ZAXID.NET повідомив керівник управління майном спільної власності Львівської облради Тарас Зозуля. Нового керівника колективу дитячої лікарні представлять завтра.

«Оскільки директорка лікарні Олександра Бурда написала заяву на розірвання контракту, сьогодні був призначений в.о. директора Дмитро Квіт. Коли буде оголошено конкурс на посаду директора, ще невідомо. Наразі ми мусили виходити з ситуації, щоб дана лікарня не ввійшла у якусь кризову ситуацію, тому призначили нову людину», – повідомив Тарас Зозуля.

Дмитро Квіт добре відомий медичній спільноті. Він 30 років очолював львівську міську дитячу лікарню.

Наразі невідомо, на нове місце роботи новий керівник прийде зі своєю командою чи формуватиме її вже під час роботи в «Охматдиті». Дмитро Квіт пообіцяв на всі запитання відповісти після його представлення.

Нагадаємо, 18 лютого директорка Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Олександра Бурда написала заяву на звільнення з посади керівника лікарні та переведення її на посаду дитячого хірурга. Вона майже два роки була директоркою «Охматдиту», а до цього у цій лікарні на різних посадах пропрацювала понад 35 років.