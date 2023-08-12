Греція стала 14 країною, яка приєдналася до декларації країн G7 на підтримку України, яка є рамковим документом щодо майбутніх «гарантій безпеки». Про це 12 серпня повідомив президент Володимир Зеленський.

«Вдячний Греції за приєднання до декларації G7 щодо підтримки України. Греція стала 14-ю країною, яка підтримала "гарантії безпеки" для України», – заявив Зеленський, подякувавши премʼєр-міністру Кіріакосу Міцотакісу за відданість українсько-грецькому партнерству.

Афіни та Київ нещодавно провели прямі переговори з метою укладення двосторонньої угоди, результатом якої стане зобов'язання Греції надати Україні «гарантії безпеки» в кількох секторах, а не лише в оборонній сфері.

12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі, лідери G7 погодили спільну Декларацію на підтримку України. У заяві зазначається, що кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки. В той же день Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція у спільній заяві оголосили, що долучаться до країн G7 в питанні гарантій безпеки для України.