У Львові після ремонту відкриють останню відремонтовану ділянку вул. Богдана Хмельницького – від вул. Кукурудзяної до Олійної. Також вже завершили ремонт частини вул. Степана Бандери на ділянці від Чупринки до Коновальця. Рух на цих дорогах обіцяють відновити до Дня Незалежності.

Вулиця Богдана Хмельницького офіційно ще не відкрита для проїзду, втім автомобілістам важко втриматися від спокуси їхати новеньким покриттям. Адже тут фактично всі ремонти завершені, залишилось лише доробити благоустрій хідників та інші дрібні роботи.

«На сьогоднішній день тривають завершальні роботи по нанесенню дорожньої розмітки, виправляються ще якісь недоліки по влаштуванню тротуарних плиток і таким чином 23 серпня, в понеділок, ця дорога буде відкрита, буде відновлено рух», – розповів Євген Калитич, заступник директора ЛКП «Львівавтодор».

Відновлять рух до Дня Незалежності і на вул. Степана Бандери. Йдеться про відрізок від вулиці Чупринки до Коновальця. Зараз тут так звані косметичні роботи: влаштування каналізаційних люків та решіток, і теж як на Хмельницького, – облаштування хідників. Чимало вже встигли зробити і на другому відрізку дороги.

«Другий етап, від вул. Героїв УПА і до вул. Городоцької, там влаштована трамвайна колія, влаштована бруківка, будем працювати над влаштуванням хідників для пішоходів. Так само там замінені комунікації, як і на першому етапі, каналізація водопровід, влаштування футлярів для електромереж», – зазначив Роман Тимків, інженер-будівельник компанії-підрядника.

«Ми зараз плануємо на перехресті Антоновича – Героїв УПА десь до середини вересня-жовтня відкрити рух для тролейбусів і трамваїв, а тоді перекриємо рух на вул. Городоцькій», – додав заступник директора ЛКП «Львівавтодор» Євген Калитич.

На вул. Пекарській вже також ремонти наближаються до завершення. Вулицю мають відкрити до початку осені.

«Станом на сьогодні по проекту закінчені всі мережі: вода, каналізація, санація колектора, протягнуті всі електричні мережі, залишилося в нас десь 5% слаботочних мереж закінчити», – розповів Андрій Костик, заступник директора фірми-підрядника.

Мають встигнути замостити бруківку, покласти асфальт на облаштувати велодоріжки та змінити покриття на перехресті Тершаковців – Чехова. Тож від п'ятниці приблизно на 10 днів там перекриють рух. Припинять рух і на вул. Старознесенській. Там прокладають новий водогін.

«Кілька місяців триватимуть роботи. Найімовірніше, що ще місяць-півтора. Наш підрядник має укладену угоду до кінця року, однак сподіваємося, що роботи він зможе виконати швидше», – розповіла речниця «Львівводоканалу» Уляна Горбата.

Після цього тут візьмуться реконструювати і саму дорогу.

До слова, зазначимо, що через святкування Дня Незалежності у Львові обмежать та змінять рух транспорту.

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