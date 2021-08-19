Перекриття спричинене урочистими святкуваннями 30-річчя Незалежності

У Львові розпочинаються святкування 30 річниці Незалежності України. Святкування триватимуть у різних локаціях із 18 до 29 серпня. Через це у місті будуть обмеження та зміни в русі громадського та приватного транспорту.

Основна точка, де буде обмежено рух транспорту, – вул. Стрийська біля Академії сухопутних військ, там відбуватимуться репетиції параду, а 24 серпня – військовий парад та великий концерт.

«У зв’язку з підготовкою та святкуванням 30-річчя Незалежності України, у четвер, 19 серпня, у суботу, 21 серпня, а також 23 та 24 серпня, на кількох вулицях Львова буде ситуативне та тимчасове перекриття руху, тож, деякі маршрути громадського транспорту курсуватимуть зі змінами», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомила директорка департаменту розвитку ЛМР Наталія Бунда, загалом святкові заходи відбуватимуться з 18 по 29 серпня.

«Мова про такі події як «Етновир», LvivMozArt, «Ніч у Львові», Wiz-Art, Родинні пікніки в Стрийському парку, чимало концертів, тощо. Всі ці заходи будуть відбуватись у різних районах міста і міської територіальної громади», – розповіла Наталія Бунда, директорка департаменту розвитку ЛМР.

У четвер, 19 серпня, з 20:00 до 22:00 буде перекрито вул. Стрийську на ділянці від вул. Сахарова до площі біля Академії сухопутних військ. У зв’язку з цим тролейбус № 25 на час репетиції не курсуватиме, а автобусні маршрути №№ 3А, 18 і 44 будуть об’їжджати закриту ділянку вул. Стрийської по вул. Франка – вул. Панаса Мирного – вул. Чмоли та у зворотному напрямку.

Також репетиції відбуватимуться 21 серпня, у суботу, з 8:00 до 10:00. 23 серпня ця ділянка теж буде перекрита через репетицію з 7:00 до 10:00. Тролейбуси маршруту №25 у зазначений час не курсуватимуть.

У вівторок, 24 серпня, через великий святковий концерт на площі біля Академії сухопутних військ, вул. Стрийська буде перекрита на ділянці від вул. Сахарова до вул. Героїв Майдану. Вулицю перекриють із 6:00 на добу – до 6:00 середи, 25 серпня. Відповідно, тролейбуси № 25 не курсуватимуть, громадський автотранспорт об’їжджатиме цю ділянку.

20 і 22 серпня у центрі міста пройде марш-парад фестивалю «Етновир». Тож у ці два дні з 18:30 і до 19:00 ситуативно перекриватимуть рух транспорту за маршрутом колони:

20 серпня – пл. Ринок – пл. Катедральна –вул. Памви Беринди – просп. Свободи – вул. М. Коперника, 15, та

– пл. Ринок – пл. Катедральна –вул. Памви Беринди – просп. Свободи – вул. М. Коперника, 15, та 22 серпня – пл. Музейна – вул. І. Федорова – вул. Руська – пл. Ринок (південна сторона) – пл. Катедральна – вул. Памви Беринди – просп. Свободи – вул. М. Коперника, 15.

Крім того, 24 серпня, для проведення «Маршу нескорених» та «Забігу у вишиванках» на декількох вулицях міста буде ситуативне перекриття руху транспорту.

Із 9:00 до 11:00 ситуативно перекриють рух транспорту за маршрутом ходи: від Личаківського кладовища по вул. Мечникова – вул. Личаківська – вул. Чехова – вул. Личаківська – пл. Митна – вул. Винниченка – Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні. Громадський транспорт курсуватиме без змін.

Також через «Забіг у вишиванках» з 9:30 до 11:00 ситуативно перекриватимуть рух транспорту на просп. Чорновола від вул. Липинського по просп. Свободи до вул. Коперника. Тролейбуси № 33 тимчасово не курсуватимуть.

«Забіг у вишиванках буде проходити через проспект Свободи – площу Міцкевича – площу Різні – проспект Чорновола і в зворотному напрямку. Спортсмени бігтимуть 5, 3 і 1 км, також будуть короткі дистанції для дітей», – зазначив Сергій Гончук, представник управління спорту Львова.

Крім того, у День Незалежності на стадіоні «Арена Львів» відбуватиметься святковий концерт. Для зручності його відвідувачів курсуватимуть шатл-баси до стадіону, роботу міського громадського транспорту, який курсує в напрямку стадіону, тобто їде до Автовокзалу та ТЦ King Cross Leopolis, буде продовжено до півночі. Зокрема, йдеться про автобусні маршрути№3А, 9, 10, 25 та 40, а також тролейбусний маршрут №22.

«Продовжуємо роботу транспорту, щоб люди, які вийдуть із концерту, мали можливість добратися в різні точки міста», – пояснив заступник начальника управління транспорту ЛМР Ігор Собенко.

24 серпня шатл-баси курсуватимуть впродовж 16:00-18:00 з пл. Петрушевича та від Центру. Довженка до вул. Мікльоша та вул. Вернадського відповідно. На вивіз зі стадіону шатл-баси працюватимуть з 22:30 до 00:30. Автобуси на Сихів відправлятимуться з вул. Вернадського, а до центру – з перехрестя вул. Стрийська-Сокільницька. Нагадаємо, у зв’язку з перекриттям вул. Стрийської, шатл-баси, як і громадський автотранспорт у цьому напрямку, курсуватимуть по вул. Франка – вул. Панаса Мирного – вул. Чмоли та у зворотному напрямку.

Також Ігор Собенко нагадав, що неділя, 22 серпня, та вівторок, 24 серпня, – святкові дні, тож просп. Свободи буде перекритий для руху транспорту.

«Маршрути оминатимуть центр по вул. Підвальній, вул. Винниченка. Рух трамваїв залишається без змін», – уточнив Ігор Собенко.

ZAXID.NET підготував повну програму святкування Дня Незалежності у Львові, а також розповідає про усі фестивалі серпня на Львівщині. Окрім того, у вихідні, 21-22 серпня, також відбудуться фестивалі «Ніч у Львові», «Етновир», LvivMozArt, «Музика в старому Львові», а 22-24 серпня запрошують на фестиваль крафтового морозива у Парк культури. Також упродовж 19-24 серпня на Левандівці відбуватиметься фестиваль Параджанова.

До слова, із 20 серпня приблизно до кінця місяця для завершення робіт із реконструкції вул. Пекарської перекриють перехрестя вул. Пекарської – Тершаковців – Чехова.